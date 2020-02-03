Находясь в служебном автомобиле, 32-летний приезжий предложил сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.На Беседенском шоссе дорожными полицейскими для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Тойота».Находясь в служебном автомобиле, 32-летний приезжий предложил сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказался и положил на сидение служебного автомобиля денежные средства в размере 5 000 рублей, после чего был задержан.Дознанием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22