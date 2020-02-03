Находясь в служебном автомобиле, 32-летний приезжий предложил сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности...
Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали подозреваемого в даче взятки сотруднику полиции.
На Беседенском шоссе дорожными полицейскими для проверки документов был остановлен автомобиль марки «Тойота».
Находясь в служебном автомобиле, 32-летний приезжий предложил сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное статьей 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».
Гражданин был неоднократно предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказался и положил на сидение служебного автомобиля денежные средства в размере 5 000 рублей, после чего был задержан.
Дознанием ОМВД России по району Братеево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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