03.02.2020

2020-02-03 18:35:05

После коммунальной аварии в дома владимирцев стала поступать горячая вода

Главная тема дня. 80 тысяч жителей Владимира и сейчас остаются без тепла и горячей воды из-за коммунальной аварии на магистральном трубопроводе. Под отключение попали Юго-Западный район, военный городок, улицы Мира, Горького, Балакирева, Нижегородская и другие.

Порыв, или дефект, как назвали причину аварии в пресс-службе компании «Т Плюс», произошел накануне в 23.50 в районе хлебокомбината. К 11 часам порыв был локализован, в трубы подается давление. Коммунальщики назвали повреждение достаточно серьёзным, был нарушен гидравлический режим. Сейчас он в основном восстановлен, идет демонтаж поврежденного участка. Работы ведутся по обеим сторонам проезжей части, они не мешают движению автомобилей. Тепло во все дома должно вернуться к 20 часам, возможно и раньше.

Дмитрий Наумов, технический директор Владимирских тепловых сетей: «Сейчас в общем-то уже начнется включение потребителей с третьей очереди. То есть, как бы сказать, ремонт этого участка напрямую не повлияет на появление отопления и горячего водоснабжения в домах горожан».

И как только что стало известно, теплая вода уже стала поступать в дома владимирцев. Коммунальщики от графика не отклоняются.