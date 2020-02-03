Московский театр мюзикла и канадский театр-цирк The 7 Fingers представляют главное событие весны – 5 марта в Москве состоится премьера оригинального мюзикла ПраймТайм.

Московский театр мюзикла и канадский театр-цирк The 7 Fingers представляют премьеру мюзикла "ПраймТайм".Это второй спектакль после знаменитой "Принцессы цирка", созданный российско-канадской командой, и первый оригинальный мюзикл о жизни в современной России."ПраймТайм" покажет увлекательную кухню телевидения, закулисье шоу-бизнеса и изнурительную борьбу за популярность. Но также это спектакль о счастье творчества, поисках своего места под солнцем, настоящей дружбе и, конечно, любви.По сюжету юная провинциалка Аня проходит отбор в главный вокальный телеконкурс страны. В столице она сталкивается не только с изнурительными репетициями, успешными выступлениями и первыми поклонниками, но и с интригами конкурентов и сомнительными предложениями продюсеров, у которых на новую звезду свои планы.Идея спектакля принадлежит художественному руководителю Театра мюзикла Михаилу Швыдкому. Музыку для шоу написал канадский композитор Максим Лепаж, известный по работам для Cirque du Soleil, автором стихов стал поэт и музыкант Алексей Кортнев. Пьесу написала Елена Киселева, получившая премию "Слово" за сценарий фильма Андрона Кончаловского "Рай".Премьера спектакля "ПраймТайм" состоится 5 марта в Московском театре мюзикла.