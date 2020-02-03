В Renault обоснованно считают это семейство одним из своих бестселлеров: с 1994 года по миру было продано около 7 миллионов Меганов. В ходе рестайлинга Megane получил новую силовую установку (как полагается, гибридную) и усовершенствованное мультимедийное оборудование.

В Renault обоснованно считают это семейство одним из своих бестселлеров: с 1994 года по миру было продано около 7 миллионов "Меганов". В ходе рестайлинга Megane получил новую силовую установку (как полагается, гибридную) и усовершенствованное мультимедийное оборудование.Основным изменением во внешности хэтчбека и универсала стала новая светодиодная оптика под названием Pure Vision: она будет устанавливаться уже в базовой комплектации. Кроме того, "Мегану" пересмотрели пластику бамперов и передних крыльев, а также спроектировали новые колесные диски.Доминантой рестайлинга в интерьере стала мультимедийная система. Renault Easy Link теперь сопровождается 9,3-дюймовым монитором вместо прежнего семидюймового и цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюйма. Утверждается, что новая система обеспечит расширенные возможности взаимодействия со смартфонами пассажиров.Кроме того, Renault упоминает и доработанный комплекс водительских ассистентов, который теперь соответствует системе автономного управления 2 уровня. В него вошли, к примеру, ассистенты удержания в полосе и движения по шоссе - последний функционирует на скоростях до 160 км/ч.Моторную гаму Renault Megane пополнила новая гибридная силовая установка, разработанная, как заявлено в официальном сообщении, с использованием опыта фирмы в F1. В ходе создания силовой установки подразделение Renault Engineering оформило более 150 патентов. Состоит она из 1,6-литрового турбомотора и двух электродвигателей и развивает 160 л.с., при этом коробка передач, которой сопровождается это трио, лишена сцеплений - это считается эксклюзивной разработкой фирмы.Кроме того, в состав силовой установки входит подзаряжаемая 9,8-киловаттная батарея. Она обеспечивает пробег до 50 км в смешанном цикле без задействования ДВС, а разогнаться на электротяге "Меган" сможет до 135 км/ч. Первым на рынке Европы новую силовую установку получит универсал.Помимо гибрида, у Renault Megane имеется ассортимент бензиновых и дизельных турбомоторов, которые развивают от 100 до 160 и от 95 до 115 л.с. соответственно. В качестве коробок передач предлагаются шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот."Подогретая" комплектация GT Line ушла в историю: ей на смену пришел Megane в исполнении RS Line. Утверждается, что новое исполнение по своему декору и оформлению салона стало куда ближе к RS-версиям, чем предыдущая комплектация. У него появится более агрессивный аэродинамический обвес и отчетливо спортивные детали в интерьере.Что касается полноценного Megane RS, то его продолжат комплектовать 300-сильным 1,8-литровым турбомотором. В паре с механической КПП он развивает 400 Нм, а в версии с роботом число тяги увеличивается на 20 Нм. "Заряженная" модификация сохранила полноуправляемое шасси 4Control, но обзавелась новым RS-монитором, демонстрирующим на экране мультимедийной системы ряд параметров работы спорткара в режиме реального времени.Продажи рестайлинговой версии Renault Megane на рынках европейских стран стартуют летом этого года.