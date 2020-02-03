Причину пожара в Лениздате назовут дознаватели. Сегодня в здании бизнес-центра проводятся следственные работы, сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Как известно, возгорание возникло в пятиэтажном доме накануне утром.

Причину пожара в "Лениздате" назовут дознаватели. Сегодня в здании бизнес-центра проводятся следственные работы, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".Как известно, возгорание возникло в пятиэтажном доме накануне утром. Огонь охватил площадь в двести квадратных метров. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. Существовала опасность распространения пламени на расположенные по соседству здания. Для локализации очага возгорания, который находился на 4 этаже, пожарные вскрыли внутренние конструкции здания.В результате через полтора часа пожар был локализован. Все сотрудники благополучно эвакуированы, никто не пострадал. По информации регионального управления Роспотребнадзора, пожар не повлиял на ухудшение экологическую обстановку в районе.Здание "Лениздата" находится на Фонтанке. Сейчас в нем располагаются разнообразные сданные в аренду офисные помещения.