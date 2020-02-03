Проведение Сочинского инвестиционного форума перенесено из-за коронавируса. Как сообщает Вести Сочи, такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на совещании, которое проводил с вице-премьерами.

Проведение Сочинского инвестиционного форума перенесено из-за коронавируса. Как сообщает "Вести Сочи", такое решение принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он рассказал на совещании, которое проводил с вице-премьерами.По словам Мишустина, в правительстве активно обсуждалась нынешняя ситуация с распространением нового вируса из Китая. Было решено не отменять форум, а просто изменить сроки его проведения. При этом организаторы крупного финансового мероприятия, в первую очередь, думают о сохранении здоровья и безопасности людей, процитировал премьер-министра ТАСС.Сочинский инвестиционный форум планировалось провести 12-14 февраля. Традиционно мероприятие становится крупнейшей площадкой для демонстрации экономического и инвестиционного потенциала Российской Федерации.