В Санкт-Петербурге пьяный мужчина надругался над женой на глазах у двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело. Как сообщает , инцидент произошел 1 февраля. Пьяный петербуржец ..

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина надругался над женой на глазах у двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело.Как сообщает , инцидент произошел 1 февраля. Пьяный петербуржец пришел домой и начал насиловать супругу. На крики женщины прибежали дети. Разъяренный отец пригрозил им расправой и выгнал из комнаты. После этого старший ребенок позвонил в полицию.