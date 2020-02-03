Целая семья из Спасского района Рязанской области едва не погибла от рук 41-летнего жителя областной столицы, который сначала обиделся на их младшего сына, а затем чуть не сжег всех за него вступившихся.

Целая семья из Спасского района Рязанской области едва не погибла от рук 41-летнего жителя областной столицы, который сначала обиделся на их младшего сына, а затем чуть не сжег всех за него вступившихся.Драма, как отмечает региональное управление СКР, разыгралась в субботу, 1 февраля, в деревне Ухорское, куда подозреваемый приехал в гости. Он явно перебрал с алкоголем и прицепился к 17-летнему подростку, но тот оказался не из робкого десятка и ответил на словесный выпад. Мужчина счел такое поведение оскорбительным, несколько раз ударил "смутьяна", а затем облил бензином и чиркнул зажигалкой."Хорошо, что дома были родители пострадавшего юноши и что на нем была фуфайка, которая не сразу загорелась. А то последствия могли быть еще печальнее", — отметила глава Заречинского поселения Инна Носенко.На помощь сыну выбежали мать с отцом, однако и им совладать с хулиганом не удалось. Главу семейства агрессор избил металлической трубой, а на его супругу плеснул бензином и поджег.Спас положение старший брат, который потушил родственников и скрутил пиромана, но сам получил ожоги. Всех пострадавших доставили в больницу.Жителю Рязани грозит серьезный срок за покушение на убийство трех лиц. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.