Погибший и двое пострадавших: водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался во встречный грузовик. Предполагаемый виновник ДТП скончался на месте, его пассажирка и еще один участник аварии оказались в больнице.

Вечером в минувшее воскресенье, 2 февраля, в районе пересечения улицы Ломоносова и Третьяковского переулка в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.Водитель автомобиля Audi не справился с управлением в повороте и допустил выезд на обочину, после чего машину занесло.Легковушка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в грузовик "ГАЗон NEXT".Как сообщают местные СМИ, от полученных травм на месте аварии скончался водитель легковушки, а его пассажирка, которая является владельцем машины, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.Кроме того, пострадал мужчина, находившийся за рулем грузовика, получивший повреждения средней степени тяжести.