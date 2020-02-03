NASA заключило контракт на сборку космического аппарата в открытом космосе с помощью роботизированной миссии. Новые технологии позволят собирать на орбите конструкции, которые ракета-носитель может поднять только по частям.

NASA заключило контракт на сборку космического аппарата в открытом космосе с помощью роботизированной миссии. Новые технологии позволят собирать на орбите конструкции, которые ракета-носитель может поднять только по частям.Сумма контракта составляет 142 миллиона долларов США (более девяти миллиардов рублей по текущему курсу). Исполнителем станет компания Maxar Technologies.Сборочными работами на орбите займётся аппарат Restore-L, который планируется запустить в середине 2020-х годов. Он, к слову, создаётся для отработки технологий по заправке и перемещению действующих космических аппаратов с целью продлить срок их службы."33Live.RuНаука" писали о подобных проектах.Согласно контракту, в дополнение к двум роботизированным рукам Restore-L на аппарат будет установлена третья. Это пятиметровый манипулятор SPIDER ("Паук"). Его название — аббревиатура от выражения Space Infrastructure Dexterous Robot, то есть "Проворный робот для космической инфраструктуры".После запуска Restore-L продемонстрирует свою способность синхронизировать движение со спутником, захватить его манипуляторами, заправить и переместить на новую орбиту. После чего придёт черёд SPIDER.Планируется, что "Паук" соберёт трёхметровую антенну из семи сегментов. Эта антенна впоследствии должна будет связаться с наземной станцией на длине волны около одного сантиметра.Кроме того, робот соберёт десятиметровую лёгкую балку из композитных материалов. Она будет отсоединена от родительского спутника и снова приосединена. Так будет проверена возможность сооружать в космосе крупные конструкции из отдельных частей.К слову, ранее "33Live.RuНаука" писали об испытаниях на МКС технологии дозаправки космических аппаратов и о пристыкованном к станции "отеле для роботов". Рассказывали мы и о проекте возвращаемого орбитального завода.