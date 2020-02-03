На Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которое является предприятием Роскосмоса, приступили к налаживанию производства лифтов. Ранее на завод занимался только выпуском трамваев.

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе, которое является предприятием Роскосмоса, приступили к налаживанию производства лифтов. Ранее на завод занимался только выпуском трамваев."К 2025 году планируется производить до 5 тысяч лифтов в год", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (входит в Роскосмос), отметив, что госкорпорация таким образом расширяет свой портфель гражданской продукции.