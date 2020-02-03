Программист из Красногорска Александр Комаров создал интерактивную карту распространения коронавируса. Пользователи могут в онлайн-режиме ознакомиться с последними данными о ..

Программист из КрасногорскаАлександр Комаровсоздал интерактивную карту распространения коронавируса. Пользователи могут в онлайн-режиме ознакомиться с последними данными о заболевании.По словам автора проекта, источником для него послужили "достоверные китайские издания". "Мне пришла идея написать такой уникальный небольшой сервис, который бы агрегировал эти данные и показывал бы их в простой и понятной форме", – пояснил программист.Сервис доступен на пяти языках. На сайте можно увидеть районы заражения, а также количество больных. Информация о коронавирусе обновляется в реальном времени, сообщает .