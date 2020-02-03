Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга были найдены мертвыми в Цхинвале. По предварительной версии, они скончались от ..

Российский советник в Южной Осетии по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Галь и его супруга были найдены мертвыми в Цхинвале. По предварительной версии, они скончались от отравления угарным газом, передает "Интерфакс".Информацию уже подтвердили в пресс-службе правительства Южной Осетии. В квартире советника работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится судебная экспертиза, сообщает РБК.Напомним, в 1984 году Галь окончил ординатуру по нейрохирургии в Институте скорой помощи имени Склифосовского. С 2016 года он занимал пост российского советника в Южной Осетии.