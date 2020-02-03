Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.

Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития."Объем ВВП России за 2019 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 109361,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 г. составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 г. по отношению к ценам 2018 г. составил 103,4%", — уточняется в сообщении Росстата.По итогам 2020 г. Минэкономразвития ожидает роста ВВП России на 1,7%, а в 2021 г. — до 3,1%. В 2018 г. российская экономика выросла на 2,5%.Ранее Банк России опубликовал среднесрочный прогноз по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке 13 декабря. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2020 г. в размере в 1,5-2%, как и на 2021-2022 гг., — 1,5-2,5% и 2-3% соответственно.Регулятор повысил прогноз по чистому оттоку капитала из РФ в 2019 г. с $37 млрд до $40 млрд и сохранил прогноз на 2020 г. на уровне $20 млрд и на 2021 и 2022 гг. на уровне $15 млрд. Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals в 2019 г. $63 до $64 за баррель и сохранил прогноз цены на 2020 г. на уровне $55 за баррель, на 2021-2022 гг. — $50 за баррель.