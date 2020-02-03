При проверке указанной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Полицейские Московского метро задержали 59-летнего мужчину по подозрению в заведомо ложном сообщении о якобы минировании.В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что неизвестный посредством звонка на колонне экстренного вызова, установленной на станции метро «Чистые пруды», сообщил о якобы существующей угрозе в районе одного из вокзалов столицы.Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене. При проверке указанной территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В ходе проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 59-летний мужчина без определенного места жительства.Следственным управлением УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18