Российский спортсмен, обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, не имеющий рук и ног, устроился на работу в сервис доставки еды, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2020 года.

Российский спортсмен, обладатель Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов, не имеющий рук и ног, устроился на работу в сервис доставки еды, чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры, которые пройдут в Токио летом 2020 года.Спортсмена заметили на улицах Екатеринбурга в форме доставщика еды. Также Асташов с протезами был замечен в очереди одного из фуд-кортов города. Как сообщает Sports.Ru, Спортсмен заявил, что местное министерство спорта не оказало ему финансовой поддержки.Напомним, Асташов в 2019 году стал чемпионом России в патриатлоне, а также завоевал золотую медаль на Кубке мира в классе PTS-2 для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата.