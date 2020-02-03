Пострадавший в результате столкновения двух легковушек в Твери водитель скончался в больнице - врачи не смогли спасти ему жизнь, передает региональное управление ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

Пострадавший в результате столкновения двух легковушек в Твери водитель скончался в больнице — врачи не смогли спасти ему жизнь, передает региональное управление ГИБДД. Авария попала в объектив камеры наблюдения.ДТП произошло в 12:44 3 февраля на углу Волоколамского и проспекта Победы. На кадрах видно, что погибший владелец Volkswagen Polo не заметил двигавшийся ему наперерез Kia Stinger и повернул налево. По неподтвержденной информации, в момент удара у "корейца" была скорость 147 километров в час.Оба автомобиля вылетели на тротуар и сбили пятерых пешеходов, их госпитализировали с различными травмами. Водителя Polo из салона удалось вытащить только спасателям, его доставили в реанимацию, но усилия медиков оказались тщетны — аварию он не пережил.