Сын Джона Леннона Джулиан перенес операцию по удалению злокачественного новообразования. Как пишет The Sun, несколько дней назад 56-летний мужчина обратился к дерматологу. Врач осмотрел родинку у него на голове и заявил, что ее необходимо немедленно удалить.

Сын Джона Леннона Джулиан перенес операцию по удалению злокачественного новообразования. Как пишет The Sun, несколько дней назад 56-летний мужчина обратился к дерматологу. Врач осмотрел родинку у него на голове и заявил, что ее необходимо немедленно удалить."Я был у дерматолога в Лос-Анджелесе, и она заметила небольшой нарост у меня на голове. Вообще-то эта родинка и родимое пятно были там все эти 57 лет, но на этот раз она выглядела иначе, – рассказал Джулиан. – К счастью, злокачественные ткани удалось удалить. Их отправили на анализ, результаты я получу на следующей неделе".Сын артиста признался, что испытал всю гамму эмоций от радости до страха."Внутренне я все еще дрожу", – добавил он, призвав поклонников регулярно проходить медицинское обследование.Джулиан Леннон – сын лидера The Beatles Джона Леннона и его первой жены Синтии, с которой артист развелся в 1968 году. Джулиан пошел по стопам отца: в 1984 году он начал собственную музыкальную карьеру.