В России продолжается работа над созданием усовершенствованной версии Кодекса об административных правонарушениях, и на этот раз предложенные поправки касаются целой водительской касты. В Минтрансе посчитали водителей такси особо ответственными – или особо опасными.

В России продолжается работа над созданием усовершенствованной версии Кодекса об административных правонарушениях, и на этот раз предложенные поправки касаются большой категории водителей - таксистов. В Минтрансе посчитали, что водители такси должны нести повышенную ответственность за нарушения ПДД.То же самое касается водителей общественного транспорта: ведомство считает, что раз уж эти водители занимаются пассажирскими перевозками, то и ответственность за нарушения должны нести более серьезную.Соответственно, если предложение Минтранса будет реализовано, штрафы для таких водителей за некоторые нарушения вырастут вдвое. Как указывается в проекте поправок, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов, за проезд на красный свет таксист или водитель автобуса заплатит 2 000 рублей вместо нынешней 1000, поворот налево там, где это запрещено, обойдется не в 1000-1 500 рублей, как сейчас, а в 2 000-3 000 тысячи рублей. Более суровой станет и кара за езду с неисправными тормозами: для этой категории водителей штраф повысят с 500 до 1 000 рублей.Отражена в проекте поправок и ответственность в случае ДТП. Если виновником аварии признают таксиста или пилота общественного транспорта, и в ДТП пострадают люди (упоминаются пока только незначительные повреждения), виновнику придется заплатить государству 5-10 тысяч рублей и/или лишиться права управления на год-другой.Ранее свои предложения касательно водительской ответственности опубликовал Минюст. Предложения сводятся в основном к ужесточению ответственности за превышение скорости, которое может подорожать в четыре-шесть раз.