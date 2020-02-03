Его имя было в пятерке опаснейших экстремистов. По данным MI5, он был осужден больше чем на 3 года за десятки преступлений, а его родственники жаловались на то, что он отправляет им вирусные видео и тексты Аль-Каиды (запрещена в России). СМИ переполнены подробностями того, как и почему 20-летний исламист, бывший студент-математик, устроил резню в одном из самых спокойных районов Лондона.

Его имя было в пятерке опаснейших экстремистов. По данным MI5, он был осужден больше чем на 3 года за десятки преступлений, а его родственники жаловались на то, что он отправляет им вирусные видео и тексты "Аль-Каиды" (запрещена в России). Британские СМИ переполнены подробностями того, как и почему 20-летний исламист, бывший студент-математик, устроил резню в одном из самых спокойных районов Лондона. Пресса уверена: террорист "сдетонировал" из-за слишком пристального наблюдения — полиция появилась на месте преступления практически мгновенно.Теракт произошел на оживленной торговой улице в районе Стретэм на юге Лондона. На видеозаписи, сделанной очевидцем, видно, как двое агентов полиции в штатском наводят пистолеты на лежащего на асфальте и истекающего кровью человека. Это и есть террорист — 20-летний житель Лондона Судеш Амман. До того, как по нему открыли огонь полицейские, он забежал в один из магазинов, схватил с прилавка нож и успел ранить двоих прохожих — мужчину и женщину. Еще одна женщина пострадала от осколков стекла, которые разлетелись от пуль, выпущенных полицейскими."Я услышал крики. Все вокруг начали бежать. Один парень лежал на земле, вокруг него была лужа крови, но я не слышал выстрелов. Я сразу подумал, что это просто разборка бандитов. Парень был лет двадцати в спортивном костюме. Я не видел его лица, он просто лежал на земле и истекал кровью. Больше я ничего не видел", — признается очевидец произошедшего Рэйф Аскем.Все происходило стремительно. Посетители соседнего кафе не сразу поняли, почему полицейские просят их уйти.На преступнике действительно было нечто похожее на пояс смертника. Это напугало сотрудников полиции. Они отошли на безопасное расстояние. Позже выяснилось, что это был муляж.Короткая биография террориста уже разобрана по деталям в британской прессе. Мальчик из многодетной семьи мусульман вырос в лондонском районе Харроу. Несколько лет назад заразился радикальными идеями, и в 2018 году был осужден за террористическую деятельность. У него нашли агитационные материалы ИГИЛ (запрещена в России) и дневник, в котором он писал о том, что хочет стать смертником.Отсидев половину срока, он вышел на свободу неделю назад. Представитель Скотленд-Ярда заявила, что в день атаки за ним следили сотрудники полиции."Вооруженные полицейские в рамках операции по предотвращению терроризма вели тайное наблюдение за подозреваемым, и немедленно отреагировали, уничтожив его на месте преступления", — отчиталась заместитель помощника комиссара полиции Лондона Люси Д'Орси.Судеш Амман уже не первый условно-досрочно освобожденный террорист, который совершает преступление. Три месяца назад в центре Лондона двоих человек убил отпущенный на свободу радикальный исламист Усман Хан.Из-за того, что произошло в районе Стретэм, очередной в Великобритании разгорается дискуссия об адекватности действующей условно-досрочного освобождения осужденных за терроризм.Премьер-министр обещает внести изменения."Я надеюсь, люди понимаю, что нам надо разобраться с системой досрочного освобождения осужденных. Ведь она работает некорректно", — подчеркивает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.С критикой правительства выступил мэр Лондона Садик Хан."Нам известно о существовании более 70 человек, осужденных за совершение связанных с терроризмом преступлений, которые были освобождены из тюрьмы. Что делает правительство, чтобы убедиться, что они не представляют угрозы для общества? Рост преступности — это следствие проводимой политики и сокращения государственных расходов", — считает мэр Лондона Садик Хан.У жителей Стретэма возникают вопросы к действиям спецслужб и полиции."Я не понимаю, если полиция за ним так внимательно наблюдала, то почему они его не вернули в тюрьму?" – недоумевает женщина."Первейшая обязанность правительства — обеспечить безопасность людей! Я согласен с этой женщиной, если за ним в это время следили, так чего же не арестовали сразу, а допустили все это?" – возмущается мужчина.Скотленд-Ярд не торопиться обсуждать детали случившегося. На месте происшествия все еще работают криминалисты. Полицейские проводят обыск в номере гостиницы, где после освобождения жил террорист.