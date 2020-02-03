У мужчины диагностировали грипп B и бронхит

После исследования в московской лаборатории стало ясно, чем болен владимирец, вернувшийся из Китая с подозрением на Коронавирус. Как сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области, у мужчины диагностировали грипп B и бронхит.Напомним, утром 30 января во владимирскую больницу №5 с жалобами на самочувствие обратился 56-летний мужчина, недавно вернувшийся из Китая. Его отправили обследоваться в инфекционное отделение больницы №6 в Юрьевце, а второй этаж поликлиники №5 закрыли на карантин.К счастью, опасения не подтвердились. Таким образом во Владимирской области пока не было официально зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Несмотря на это, в регионе был создан оперативный штаб по контролю за ситуацией с инфекцией.Напомним, к основным симптомам заболевания относят:Повышение температуры тела;Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);Ощущение сдавленности в грудной клетке, одышка.