В игровой форме ребята повторили азбуку дорожного движения.

Дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на до­роге. Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания ребенка с самого раннего возраста. И в этом сотрудникам ГИБДД на постоянной основе помогают педа­гоги детских дошкольных образовательных учреждений, которые проводят профилактические мероприятия с детьми, обучая юное поколение Правилам дорожного движения. На таких мероприятиях дети читают стихи о Правилах дорожного движения, знакомятся с дорожными знаками, с правилами для пешеходов и пассажиров, учатся быть грамотными участниками до­рожного движения.В дошкольном общеобразовательном учреждении №4 города Александрова прошла познавательная игра по Правилам дорожного движения с воспитанниками подготовительной группы под названием «Приключения Емели в большом городе». Во время игры дети рассказывали стихи о Правилах дорожного движения. Ребята выступили наставниками сказочного героя Емели по изучению им Правил дорожного движения. Обучали его дорожной азбуке, знанию сигналов светофора, дорожной разметки и дорожных знаков. Рассказали Емеле о видах транспорта: водном, воздушном и наземном. По итогам игры дети получили специальные грамоты «Знатоков дорожной азбуки». Увлекательная игра понравилась дошколятам. Их глаза светились от радости, когда они со знанием дела обучали сказочного героя простым дорожным истинам, ежедневно применяемым на улицах большого города.