32-летняя жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала 2 января после поездки через сервис BlaBlaCar. Женщина держала путь в родной город из Санкт-Петербурга. В настоящее время к ее поискам приступили правоохранительные органы и поисково-спасательный отряд, но в данном деле обнаружено много странных моментов.

32-летняя жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала 2 января после поездки через сервис BlaBlaCar. Женщина держала путь в родной город из Санкт-Петербурга. В настоящее время к ее поискам приступили правоохранительные органы и волонтеры, но в данном деле обнаружено много странных моментов.В отряде "Лиза Алерт" рассказали, что заявление о пропаже женщины почему-то подали только через месяц после случившегося. Кроме того, в результате поисков стало известно, что кроме Ксении в автомобиле находились трое мужчин, в числе которых водитель, его сменщик и пассажир, сообщает ГТРК "Кубань".В последний раз женщина выходила на связь 2 января. Она говорила, что ей осталось ехать до Краснодара несколько часов. По словам водителя и пассажиров, из Петербурга они выехали 30 декабря, а дорога до Краснодара, где пропавшая планировала пересесть на автобус до Туапсе, занимает около суток. Также стало известно, что женщина вышла в городе Каменск-Шахтинский, который находится в 410 километрах от столицы Кубани.В поисковом отряде рассказали, что результаты уже имеются, обнаружены определенные следы, которые пока не могут быть раскрыты в интересах следствия. Волонтеры вышли на путь, по которому двигалась Ксения. В настоящее время от сотрудников полиции ожидаются результаты по биллингу телефона. Как только они будут получены, поисковый отряд отправится на место для активной фазы поисков.Ранее сообщалось, что Ксения Литвинова в конце декабря уехала из Туапсе в Санкт-Петербург к своим друзьям. Обратно женщина выехала из Питера 2 января, но так и не добралась до конечной цели. В тот же день Ксения сообщила родителям, что ей остается ехать несколько часов до Краснодара. В последний раз в социальную сеть женщина заходила 29 декабря.