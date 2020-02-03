Гости, зрители и тренеры единодушно охарактеризовали данный турнир как демонстрацию силы и воли к победе маленьких спортсменов...

В физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном на территории УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве, состоялся турнир по самбо имени Владимира Иосифовича Панкратова.В 70-е годы Владимир Иосифович Панкратов руководил первой экспериментальной оперативной группой, созданной в ГУВД г. Москвы, в состав которой входили биатлонисты, стрелки и самбисты. С 1992 по 1995 годы В.И. Панкратов возглавлял ГУВД г. Москвы. Его служебная деятельность отмечена орденами «Красной Звезды», «За личное мужество» и рядом других правительственных и ведомственных наград. Этот человек запомнился всем как профессионал, способный находить оптимальное разрешение многих проблем, быстро организовывать и направлять работу людей. Владимир Панкратов, помимо того, что сделал успешную карьеру в органах внутренних дел, был еще и выдающимся спортсменом.В торжественном открытии турнира принимали участие помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, член коллегии МВД России, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник Иван Шилов, супруга Владимира Панкратова – Любовь Николаевна, начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков и другие почетные гости. Все выступавшие говорили о Владимире Панкратове как о человеке необычайной силы духа, несгибаемой воли к победе в спорте и в преодолении жизненных трудностей.Помощник Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник Иван Шилов в своем выступлении отметил высокую воспитательную значимость проводимого турнира, пожелав ребятам удачи и честной борьбы.Вдова Владимира Иосифовича Любовь Панкратова рассказала, что спорт прошел «красной нитью» по жизни ее супруга, именно спорт сформировал в нем закалку, мужественный характер и стремление к победе, а также пожелала всем участвующим в турнире ребятам успехов и самореализации.Гости, зрители и тренеры единодушно охарактеризовали данный турнир как демонстрацию силы и воли к победе маленьких спортсменов.Финалисты турнира завершили турнир совместным фото с почетными и именитыми гостями.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве