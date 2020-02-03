"Сотрудниками Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО г. Москвы задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками Отдела уголовного розыска Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы задержан подозреваемый в неправомерном завладении транспортным средством.Установлено, что трое граждан угнали из Козицкого переулка автомобиль, принадлежащий каршеринговой компании. Доехав до второго Колобовского переулка, они совершили наезд на шлагбаум, после чего, выскочив из салона, скрылись. Неуправляемая автомашина продолжила движение и врезалась в фасад административного здания.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в Одинцовском районе Московской области. Им оказался 17-летний местный житель.Отделом дознания Управления внутренних дел по Центральному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовного-процессуального кодекса Российской Федерации.Предварительное расследование уголовного дела и розыск соучастников продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео