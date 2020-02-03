В Москве умер советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде. По данным издания , член ..

В Москве умер советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде.По данным издания , член Российской академии наук скончался на 91 году жизни. Стоит отметить, что в возрасте 34 лет Янину была присуждена степень доктора наук за книгу "Новгородские посадники". Он был участником многих открытий, в том числе Новгородской Псалтыри – древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века.