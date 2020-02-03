В Санкт-Петербурге неизвестные набросились с ножом на бездомного мужчину. Происшествие случилось 1 февраля возле станции метро Владимирская. Пострадавшего госпитализировали с ..

В Санкт-Петербурге неизвестные набросились с ножом на бездомного мужчину. Происшествие случилось 1 февраля возле станции метро "Владимирская".Пострадавшего госпитализировали с колото-резаной раной. Состояние мужчины описывается как тяжелое.По предварительным данным, нападавшие тоже являются бездомными. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает .