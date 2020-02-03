Помимо этого, они совершили ещё 16 краж

Четверо жителей города Покрова обвиняются в совершении 17 краж на территории Петушинского района Владимирской области. По информации регионального УМВД, общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.По версии следствия, с апреля по сентябрь 2019 обвиняемые проникали в дачные дома, магазины и на земельные участки, откуда похищали велосипеды, скутер, инструменты, бытовую технику и мобильные телефоны. В одном продуктовом магазине компания украла 200 бутылок пива.Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.