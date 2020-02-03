Для нарушителей предлагается на федеральном уровне ввести штрафы до 150 тысяч рублей.

В России могут на федеральном уровне ввести штрафы за шум с 23:00 до 7:00. Пакет соответствующих поправок в КоАП и Жилищный кодекс был разработан группой депутатов во главе с Ольгой Павловой (Единая Россия), его планируется внести до конца весенней сессии.Сейчас федерального закона, регулирующего этот вопрос, нет. Ограничения по времени и размер штрафов определяются региональными нормативными актами.Предполагаемый штраф для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс., для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., назначать его планируется при систематическом нарушении тишины в ночное время — более двух раз в месяц. А в случае нарушения тишины заведениями им может грозить приостановка деятельности до 90 дней. К нарушению тишины не будут относить звуки обычной жизнедеятельности человека — крик ребенка, звук шагов, шум воды в инженерных системах и прочее.Кроме того, ответственность за нарушение тишины арендаторами или строителями нести будет собственник квартиры. Также в Жилищном кодексе планируется предусмотреть, что собственники помещения отвечают за нанесение арендаторами ущерба имуществу соседей.