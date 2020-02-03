Российский офис марки Changan озвучил примерную дату появления в нашей стране вседорожника CS75 в рестайлинговом исполнении. Кроссовер обзавелся доработанной внешностью и списком оборудования и, весьма вероятно, подорожает.

Российский офис марки Changan озвучил примерную дату появления в нашей стране вседорожника CS75 в рестайлинговом исполнении. Кроссовер обзавелся доработанной внешностью и списком оборудования и, весьма вероятно, подорожает.Самым заметным изменением в облике кроссовера, который сейчас официально именуется CX75FL (от FaceLift), станет новая решетка радиатора - более крупная, с рельефными горизонтальными ламелями. Получит вседорожник также новый бампер, светодиодную оптику и 18-дюймовые колесные диски (сейчас максимум - 17 дюймов).В интерьере появятся усовершенствованная мультимедийная система с экраном на 10,25 дюйма (сейчас максимум - 7 дюймов), 8 динамиков (сейчас доступно только 6) и климат-контроль, тогда как актуальный кроссовер может оснащаться только кондиционером. Кроме того, новинке от Changan пообещали расширенный комплекс водительских ассистентов.А вот силовая установка останется прежней. В нашей стране Chanban CS75 комплектуется 1,8-литровым турбомотором с отдачей в 150 л.с. и 220 Нм на переднеприводной модификации и 245 - на версии с приводом на все колеса. Единственная доступная коробка передач - 6-диапазонный автомат Aisin.Продажи кроссовера планируется начать в феврале-2020, но цены российский офис марки пока не озвучил. Учитывая, что актуальный CS75 стоит как минимум 1 389 900 рублей без учета скидок, базовая цена обновленной версии будет колебаться вокруг отметки в 1,5 миллиона. Конкурировать вседорожнику предстоит в первую очередь с бестселлером Geely Atlas и с прочими земляками наподобие Haval F7.