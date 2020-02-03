32-летний водитель легковушки погиб на месте до приезда «скорой» помощи

3 февраля в группе ВКонтакте «Типичный Владимир» появилось видео со смертельной аварией, произошедшей днём ранее у микрорайна Веризино. В результате столкновения Nissana и Лады погиб водитель отечественной легковушки.По предварительной информации, водитель джипа Nissan проехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в Ладу. 32-летний водитель легковушки погиб на месте до приезда «скорой» помощи. Повреждения также получил его пассажир.