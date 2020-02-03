При заходе на посадку в Шереметьеве у пассажирского самолеты Sukhoi Superjet 100 сработал датчик неисправности гидросистемы. Самолет Аэрофлота летел рейсом 1189 из Волгограда в Москву.

При заходе на посадку в Шереметьеве у пассажирского самолеты Sukhoi Superjet 100 сработал датчик неисправности гидросистемы. Самолет "Аэрофлота" летел рейсом 1189 из Волгограда в Москву.Лайнер приземлился в штатном режиме, сообщает ТАСС. При посадке никто из пассажиров не пострадал.Внеплановую посадку SSJ100 выполнил в Ростове-на-Дону 21 января с 88 пассажирами на борту. Самолет летел из Краснодара в Нижний Новгород, но вынужден был приземлиться из-за сбоя датчика расхода топлива.Экстренную посадку на недостроенную полосу в Домодедове 16 января произвел самолет Sukhoi Superjet 100 с Ямала. На его борту были вахтовики. Посадка прошла нормально. Пилоты просто перепутали полосу, на которую должны были садиться.В августе самолет SSJ100 разгерметизировался в воздухе между Сочи и Элистой, а в июле у самолета авиакомпании "Якутия" треснуло лобовое стекло.