03.02.2020

2020-02-03 18:35:05

В Суздале основатель кёкусинкай в России провел межрегиональные сборы

Каратэ как большое воинское искусство. В Суздале в туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад" состоялись учебные сборы, посвященные этому виду спорта. Провел их один из инициаторов развития каратэ в Советском Союзе, а после и в России – Александр Танюшкин.

Молодые каратисты много лет оттачивают на тренировках технику, однако, этот урок уникален даже для мастеров: о том, как использовать элементы, например, стиля кёкусинкай при самообороне ребятам рассказывает и показывает президент-основатель Федерации кёкусинкай России Александр Танюшкин. Это личная методика именитого спортсмена.

Александр Танюшкин, президент-основатель Федерации кёкусинкай России: «Каратэ - это большое воинское искусство, которое связано с двигательной йогой. Все фигуры, которые мы делаем, они помогают развивать тело, концентрацию, даже давать здоровье человеку и возможность заниматься долгие лета каратэ. Мне вот скоро будет 70 лет - я продолжаю тренироваться».

Каратэ как искусство и философия. Познать глубже эту сторону любимого спорта сюда приехали более 50 человек из нашего региона и соседних областей. Внимательно следят за уроком по прикладному значению элементов и опытные каратисты. Этот вид спорта, говорят они, обязывает постигать его всю жизнь. И когда помогает в этом инициатор развития отечественного каратэ, уроки становятся бесценными.

Еще до контакта с соперником необходимо принять верную позицию силы, рассказывает Александр Танюшкин. Концентрация и вера в себя - почти половина успеха.

Сергей Чубаров председатель Владимирской региональной Федерации кёкусинкай: «Это идет шлифовка, которая бесконечно продолжается. Потому что со временем глаз замыливается и что-то теряется. Вот этот всплеск как бы мастерства оживляет, обновляет твои навыки. С удовольствием приезжают к нам гости, оставляют массу положительных отзывов».

Здесь, в Туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад", Александр Танюшкин частый гость. В Суздале традиционно проходят несколько турниров по каратэ, каждому из которых известный спортсмен помогает с организацией. Ну, а итогом этих сборов, как обычно, стал экзамен на пояса.

Кристина Иванова, «Вести-Владимир»

