Гражданин пытался сбыть Орден Отечественной Войны I степени, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта государственной награды СССР.В полицию поступила информация о том, что в Гончарном проезде неизвестный предлагает к продаже предмет, схожий с государственной наградой. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 38-летнего приезжего мужчину.Установлено, что задержанный гражданин пытался сбыть Орден Отечественной Войны I степени, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Согласно заключению эксперта, изъятый орден признан подлинной государственной наградой СССР. Со слов злоумышленника, данную медаль он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60