По факту хищения возбуждено уголовное дело.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился представитель одного из сельскохозяйственных комплексов с сообщением о краже имущества. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.Неустановленное лицо, сняв лист шифера, проникло в помещение зерносушильного комплекса, откуда похитило три электродвигателя.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 48-летний житель одного из сел района. Подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что украденное имущество сдал в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением).Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.