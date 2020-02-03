От технического состояния нашего автомобиля зависит не только комфорт

От технического состояния нашего автомобиля зависит не только комфорт. Главный приоритет – это безопасность передвижения по дороге. По этой причине не стоит откладывать посещение автосервиса даже при незначительной поломке. Нельзя знать наперёд чем она может обернуться для водителя и пассажиров в будущем. Тем более, откладывать с посещением механика не стоит, если необходим ремонт двигателя.

Что представляет собой хорошая автомастерская?

В большинстве случаев опытный владелец авто и новичок ищут стандартный автосервис. Это "золотая середина" между дилерским центром и полулегальной, гаражной мастерской. Объективными плюсами такого выбора являются:



универсальность частного предприятия. Нет заострённости на конкретной автомобильной марке. Здесь готовы взяться за ремонт любого авто. Значит вам не откажут в услуге даже под самым благовидным предлогом. Для автосервиса вы целевая аудитория;





предоставление гарантий на выполненную работу. Никто не откажет вам в удовлетворении претензии. Как правило, владелец сервиса заинтересован в сохранении своей репутации. Конкуренция на рынке высока и терять клиентов не выгодно. В 100 метрах может находится конкурент. И возможно там, например, услуга ошиповка или дошиповка зимней резины будет выполнена на более высоком уровне;





наличие официального разрешения на осуществление профессиональной деятельности. Ввиду того, что автосервис занимается предоставлением коммерческих услуг требуется следить за их качеством. При нарушениях выписываются большие штрафные санкции. По этой причине автосервис вынужден предупреждать конфликтные ситуации. Недовольство вас как клиента может перерасти в жалобу. Как результат – выплата денежных компенсаций.



Из всего сказанного можно сделать вывод – автосервис заинтересован в том, чтобы вы стали его постоянным клиентом.

Два важных вопроса перед отправкой машины в ремонт

А теперь как вам стоит поступить, чтобы подстраховать себя и не оказаться обманутым. Перед тем как оставить свою машину механика в разговоре с хозяином автомобильного сервиса уточните следующую информацию:



точную стоимость услуг и план предстоящих работ. Ответственный и честный подход предполагает конкретную ясность в этом вопросе. Если начинают "темнить" и предлагаю ждать результатов тщательного осмотра – насторожитесь. Возможно с вас хотят просто получить побольше денег. У организации есть утверждённый прайс на услуги – им она и должна руководствоваться;





наличие ККМ для выдачи фискального чека. Он должен быть вам отдан на руки. Без просьбы исполнителя услуги получить его после ремонта. Только это позволит вам в суде доказать свою правоту, если качество ремонта будет на неудовлетворительном уровне.



Все предложенные советы позволят вам не разочароваться в выбранном автосервисе. Ваша машина будет качественно отремонтирована, а ваши деньги и время не будут впустую потрачены.