Поклонники футбола смогут увидеть в прямом эфире каналов Всероссийской гостелерадиокомпании 17 матчей чемпионата Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света. В списке городов-организаторов юбилейного Евро-2020 числится и Санкт-Петербург.

Поклонники футбола смогут увидеть в прямом эфире каналов Всероссийской гостелерадиокомпании 17 матчей чемпионата Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля нынешнего года в 12 городах Старого Света. В списке городов-организаторов юбилейного Евро-2020 числится и Санкт-Петербург."ВГТРК, "Матч ТВ" и Первый канал покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме" – заявил глава компании "Телеспорт" Петр Макаренко, слова которого приводит ТАСС. Как уже сообщали 33Live.RuRu, сборная России попала в группу "В", где ее соперниками стали команды Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова проведут в Петербурге две встречи.