03.02.2020

2020-02-03 12:50:03

Владимирский след в биографии Шаляпина

1 февраля весь музыкальный мир отметил день рождения великого русского баса Федора Шаляпина. Напомню, родился он в 1873 году в Казани, жил в Петербурге и Москве, умер в Париже. Ну и причём здесь, спросите вы, наша владимирская земля? А я отвечу: именно с нашей в то время владимирской губернией связаны самые тёплые и счастливые воспоминания Федора Ивановича. В Спасском храме села Гагино Александровского уезда состоялось его венчание с итальянской балериной Иолой Торнаги.

Встретились они в Нижнем Новогороде в Русской Частной опере, создателем которой был Савва Иванович Мамонтов. Фёдору 23 года, он молодой высокий блондин, талантлив и перспективен. В течение четырех сезонов, которые певец отработал в мамонтовской опере, он исполнил свои лучшие партии. Она маленькая хрупкая итальянка Иола Ле-Прести (на сцене она взяла псевдоним Торнаги, девичью фамилию матери). Мамонтов же уговорил юную приму венецианского театра "Фениче" приехать в Россию.

Это не была любовь с первого взгляда. Сначала ей были непонятны его ухаживания, она не говорила по-русски, он по-итальянски. Общались жестами.

Однажды Шаляпин решился. На генеральной репетиции оперы Чайковского "Евгений Онегин", где он исполнял партию Гремина, мужа Татьяны, вместо обычного текста пропел: "Онегин, я клянусь на шпаге: Безумно я люблю Торнаги!" Савва Иванович, свободно владевший итальянским, прошептал Иоле на ухо: "Поздравляю, Иолочка! Феденька только что признался вам в любви". И сердце итальянки растаяло. С той поры её все стали называть на русский лад Иола Игнатьевна.

Они обвенчались летом 1898 года в Спасском храме села Гагино. Венчал молодых местный священник Александр Чижов, о чем есть запись в метрической книге села Гагино. Свидетелями были братья Мамонтовы, а шаферами Рахманинов, Коровин и Кругликов. Великий бас описал это событие в своих воспоминаниях: "После свадьбы мы устроили смешной какой-то турецкий пир: сидели на полу, на коврах, и озорничали, как малые ребята. Не было ничего, что считается обязательным на свадьбах: ни богато украшенного стола с разнообразными яствами, ни красноречивых тостов, но было много полевых цветов и немало вина. Поутру, часов в 6, у окна моей комнаты разразился адский шум - толпа друзей с Мамонтовым во главе исполняла концерт на печных вьюшках, железных заслонках, на ведрах и каких-то пронзительных свистульках. Это невозможно напоминало мне суконную слободу. А дирижировал этим кавардаком С.В. Рахманинов".

Осенью молодые поселились в Москве. Торнаги оставила сцену и полностью отдалась семье. Их совместная жизнь с Федором Шаляпиным была безоблачной в течение 7 лет. В этом браке родилось 6 детей.

К сожалению, в 1922 году Шаляпин покинул родину и больше никогда в Россию не возвращался. Умер великий русский бас в Париже на руках второй жены в апреле 1938 года. Итальянка Торнаги прожила в России больше 60 лет. Она так и не уезжала из Москвы, пока ее сын Федор в конце 1950-х не уговорил переехать на родину, в Рим, где она умерла в 1965 году в возрасте 92 лет. Говорят, когда она покидала Москву, то взяла с собой только фотоальбомы со снимками Шаляпина.

А в селе Гагино, начиная с 1998 года – столетия со времени венчания, каждое лето проводятся «Шаляпинские фестивали». Приезжают молодые и именитые музыканты из Владимирской области и столичные гости. И прямо на открытой площадке возле того самого храма, где венчались великий русский бас и итальянская балерина, на импровизированной сцене вновь звучит музыка.

Яна Тарасова. "Радио России-Владимир". 106.3МГц

Фото "Аргументы и факты".