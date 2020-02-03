03.02.2020

2020-02-03 17:20:03

Во саду ли, в огороде: попробуем вырастить красивое штамбовое растение

Ножка от яблони, макушка от груши. А кто-то рискнул и вырастил несколько сортов груши на кроне рябины. О таких фантастических, но вполне реальных способах выращивания новых сортов деревьев и кустарников на приусадебных участках расскажут ведущая рубрики Виктория Михеева и методист станции юннатов "Патриарший сад" Валентина Блинова.

- Валентина Васильевна, мы с вами в прошлый раз продолжили заниматься ландшафтным дизайном и не всё успели рассказать. Есть люди, у которых целые гектары, а есть с небольшими участками — 6, а у некоторых даже меньше соток. Но хочется много чего посадить. Мы стали давать рекомендации, как на таком маленьком участке разместить компактные растения. Давайте продолжим эту тему.

- Поделюсь с вами своим опытом по выращиванию штамбовых растений. Я в своё время приобрела яблоню Недзведского и у неё в крону были привиты черенки плакучей яблони, вероятнее всего ягодной. Или пурпурнолистной яблони. Теперь у меня в саду на небольшой площади растет яблоня, которая занимает 1.5 кв. метра. Цветет великолепно весной. Все около неё фотографируются. Она растет, как зонтик. И потом у неё созревают маленькие яблочки, которые весят всю зиму.

- Давайте поясним, что такое штамбовое растение.

- Штамбовое растение, такое растение, которое имеет штамб высотой 1 — 1,5 метра.

- То есть ствол?

- Да. Ствол - это подвой. Он может быть от другого растения, от другого сорта или вида бывает. Но на высоте от 1,5 до 2 метров в этот ствол, в этот штамб привиты несколько черенков какого-нибудь растения. В основном прививают плакучие формы. Плакучие формы рябины, яблони, ивы, вяза и лиственницы. И они спускаются вниз. У ивы козьей в основном, но можно ещё иву пурпурную — плакучую форму. Веточки потом покрываются пушистыми сережками. Они смотрятся и весной красиво. До распускания листьев. А у плакучих яблонь, еще висят яблочки. То есть они и поздней осенью и зимой прекрасно смотрятся. Я рекомендую посадить эти деревья перед входом на участок. Эти деревья очень дорогие. За ними нужно присматривать. Потому, что шейка штамба уязвима при неблагоприятных условиях. Там, где шейка — не пересыпать землёй, перегноем, где корни переходят в землю. Можно песок посыпать, чтобы вода не застаивалась.



- Кроме штамбовых растений, какие ещё можно разместить у себя в саду. И кустарники в том числе.

- А есть яблони, как ползучие. Это тоже форма плакучей яблони, но она привита не не 1,5 метровый штамб, а на совсем маленький. Получается, как будто по газону дугами она изгибается. И вы можете под её кроны посадить тюльпаны, нарциссы, крокусы. У вас весной будет своя композиция весенняя. Когда эти весенние растения отцветают, у вас с красными листьями яблоня будет стелиться по газону. Ещё, я вам рекомендую прийти в «Патриарший сад» и посмотреть миниатюрные барбарисы. Это прелесть. Я всегда их трогаю, глажу.

- Они колючие?

- Да, у них есть колючки. Растение всего 40 см. Как шарик. Или изумрудно-зелёный, а рядом растет - красные листья, а ободок золотой. Если вы сделаете из них композицию. Вы можете три посадить рядом. Сорта у них или «адмирейшн», или «голден нагет». Нагет — это шар, комок. Или сорт «слиток золотой» — они ещё золотые бывают, такие жёлтые. Если вы раздвигаете листочки, у них там внутри зелёная листва.

- А они плодоносят?

- Нет.

- То есть это как декоративное растение.

- Это декоративная форма, у которой плодов не бывает, но мимо них равнодушным никто не может пройти.

- А ещё есть такие миниатюрные кустарники?

- Все знают пузыреплодник 3 метра, 4 вырастают огромные кусты. Их подстригают. А есть пузыреплодники со сдержанным ростом и с бронзовой листвой. Если подстригать — шарик будет. Есть ещё различные хвойные небольшого роста. Мы знаем конику ель, которая выше 4 метров не должна быть. Она растет много лет и до этих 4 метров — мы даже можем и не дождаться. Она всегда будет маленькая. Ещё могу порекомендовать особую ель-обыкновенную, нидиформис. То есть «гнездо». Она пока маленькая, у неё внутри середина как бы проваленная, ветки дугами отходят, изгибаются. Ещё «воронье гнездо» называют. Она оригинальная. Есть ещё ель «глобоза». Ещё маленькие формы имеет ель «японская». У неё виды, формы, сорта очень миниатюрные. Они имеют цветки, цветочки мелкие. Но если вы её чуть-чуть подстригаете, она всегда будет держать карликовую форму. Ещё есть можжевельники карликовой формы, которые стелются по газону и как бы зелёный газон образуют.

- В общем, возможностей море. Любой выберет, что ему интересно. Надо читать нужную литературу, слушать нашу программу. А мы всегда готовы подсказать.

Виктория Михеева. «Радио России-Владимир». 106.3МГц