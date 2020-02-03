Первый полет новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на 2021 год. Об этом в журнале Радиоэлектронные технологии написал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. На вооружение модернизированная машина должна встать в 2023 году.

Первый полет новейшего стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на 2021 год. Об этом в журнале "Радиоэлектронные технологии" написал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. На вооружение модернизированная машина должна встать в 2023 году.Криворучко уточнил, что всего Минобороны может купить 10 подобных самолетом. Причем все Ту-160М2 будут построены с нуля, а не переделаны из старых самолетов.Ранее Сергей Шойгу сообщил, что к 2023 году военные получат 4 стратега Ту-160М2.Боевой самолет с литерами М2 будет отличаться от предшественников обновленным бортовым оборудованием. В первую очередь, это касается современной "стеклянной" кабины, в которой большинство аналоговых приборов заменяют многофункциональные жидкокристаллические экраны. Кроме того, Ту-160 получит модернизированную силовую установку.