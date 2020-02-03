Бывший нападающий сборной России, петербургского Зенита и лондонского Арсенала Андрей Аршавин встретился в Париже на образовательной программе УЕФА с экс-наставником канониров Арсеном Венгером.

Бывший нападающий сборной России, петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин встретился в Париже на образовательной программе УЕФА с экс-наставником "канониров" Арсеном Венгером."Встреча старых знакомых", – написал Аршавин в Instagram, опубликовав совместную фотографию с 70-летним специалистом.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10) 3 Фев 2020 в 6:17 PSTНапомним, что Венгер проработал в "Арсенале" 22 года. В апреле 2018-го года он объявил о том, что покидает лондонский клуб. Сейчас наставником "канониров" является испанец Микель Артета.Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" зимой 2009 года за 16,5 миллионов евро. В составе "пушкарей" россиянин принял участие в 145 играх во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 46 результативных передач. Также на счету Андрея 75 матчей и 17 голов за сборную России.