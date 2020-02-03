Впереди - ещё больше задач

Прошедший 2019 год для группы компаний «DeLavant», которая объединяет такие известные предприятия, как АО «Вязниковский хлебокомбинат», ООО «Владимирский хлеб», транспортную компанию ОАО «Сельхозавтотранс», ООО Торговый дом АО «Владимирский хлебокомбинат», ООО «Радуга вкуса» и безусловный флагман АО «Владимирский хлебокомбинат», стал очень продуктивным.За 2 года работы группа компаний с единым центром управления, общими инженерной, юридической, кадровой, финансовой службами вышла на полную мощность.- Мы активно продвигаем нашу продукцию на рынки регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, - говорит Олег Омельченко, исполнительный директор группы компаний «DeLavant». - Группа компаний гарантирует потребителям любой нашей продукции в любой точке страны или мира высочайшие стандарты и качество натуральных продуктов.Новые горизонты- Прошедший год запомнился для Владимирского хлебокомбината многими замечательными событиями, - сказал, подводя итоги года продуктивной работы, Олег Омельченко. - В мае мы запустили новые линии - по производству рустикальных, так называемых бесстрессовых хлебов, и цех мучных изделий с двумя автоматизированными линиями «Форвард» по производству бараночных и булочных изделий. Запуск новых производств позволил владимирскому хлебокомбинату стать гарантирующим поставщиком продукции, который обеспечивает не только рынок области, но и регионы Центральной России.Выходя на новый уровень работы, модернизируя производственные площадки, выпуская на прилавки новые линейки продуктов, неизменным в предприятиях группы компаний сохраняют отношение к качеству выпускаемых товаров. Снэки, бараночные и сушечные продукты, полуфабрикаты шоковой заморозки, хлебобулочные изделия и другая продукция отвечают высоким стандартам качества и созданы в лучших традициях российского хлебопечения.И это, по уже сложившейся традиции, каждый год отмечают на самых высоких конкурсах и независимых исследованиях качества товаров.Работу предприятий группы компаний высоко оценила национальная система Роскачество: в числе лучших зерновых хлебов России назвали продукцию Владимирского и Вязниковского хлебокомбинатов. Ещё прошлый год принёс предприятиям 3 награды на престижных конкурсах.В марте на смотре-конкурсе хлебобулочных изделий на Международной выставке «Modern Bakery Moscow» Владимирский хлебокомбинат завоевал Гран-при за виды хлеба «Летний», «Заварной», пшеничный «Домашний», изделие хлебобулочное овощное с паприкой и луком «Муромское» и батон «Дачный». В сентябре на конкурсе «Лучший хлеб России» предприятие наградили двумя дипломами и большими кубками за классическую светлую «Чиабатту», багет «Традиционный», багет «Пикколо», хлеб ржано-пшеничный «Греческий» с грецкими орехами, хлеб ржано-пшеничный «Сельский», «Краски лета», по-деревенски, хлеб с клюквой, изделие хлебобулочное «8 злаков», батончик отрубной и каравай Праздничный. Также предприятие получило Гран-при за традиционно высокое качество широкого ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий.В ноябре на конкурсе, проходившем в Международной промышленной академии, в котором участвовали более 100 предприятий из 23 стран, и где Владимирский хлебокомбинат взял Гран-при «за сохранение традиций российского мукомолья и хлебопечения и высокое качество муки, хлеба и хлебобулочных изделий», отметили не только его, но и другие структурные подразделения группы компаний «DELAVANT».Золотые медали завоевала продукция Владимирского хлебокомбината:наименования хлеба «Краски лета», «Сельский», «Греческий» с грецкими орехами, «Старорусский», хлебушек домашний с клюквой, мини-чиабатта классическая светлая, лаваш «Армянский», мини-багет традиционный, багет «Пикколо» и каравай «Праздничный». Муку ООО «Владимирский хлеб», впервые представленную на таком авторитетном конкурсе, удостоили сразу 2-х наград - золотой и серебряной медалей. Серебряную медаль получил и Вязниковский хлебокомбинат.Юбилей и планыЗнаковым прошлый год стал и потому, что в 2019-м флагман всей группы компаний Владимирский хлебокомбинат торжественно отметил 90-летие!- Это стало большим событием не только для нас, но и для региона в целом, поскольку на протяжении всей своей истории комбинат был и остаётся ведущим индустриальным предприятием области, занимая лидирующие позиции в хлебопекарной отрасли страны. Здесь всегда трудились и трудятся высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы пекарного дела, а продукция всегда славилась отменным качеством и пользовалась повышенным спросом у потребителей, -сказал Олег Омельченко.В наступивший год предприятие шагнуло с новыми задачами. Так, на предприятиях группы компаний начнут активнее использовать аппарат для шоковой заморозки хлебобулочных изделий. Это означает, что выпекать хлеб будут прямо в торговом зале. На прилавках он будет максимально свежим! Это позволит расширить географию поставок.Ещё одна из важнейших задач - построить завод по переработке и шоковой заморозке ягод.- 70% ягод в Россию импортируют из Европы, США, Китая. И не всегда продукция - экологически чистая. Плюс это траты на перевозку, что неизменно сказывается на цене. Мы же хотим, чтобы покупатели могли попробовать нашу ягоду, выращенную на нашей земле, а продукцию с ней продавать по адекватным, доступным ценам. Поэтому мы решили выращивать ягоды в промышленных масштабах: малину, чёрную и красную смородину, вишню, - пояснил Олег Омельченко. - Землю выбрали в Юрьев-Польском районе, а уже летом успели собрать первый пробный урожай. Мы намерены расширять работу в этом направлении, а значит, продукцию с нашими ягодами смогут попробовать и оценить уже в ближайшее время.2020 год группа компаний встретила с хорошими новостями. Продукция предприятий вошла в число 100 лучших товаров России. Во всём этом большая заслуга службы по качеству, которая стала победителем регионального конкурса «Лучшая служба по стандартизации», и её директору, Екатерине Карасёвой. По итогам конкурса звание «Отличник качества» получила техник-технолог Владимирского хлебокомбината Надежда Захарова. На предприятии она работает 16 лет. Отметили и руководителя производственной секции № 3 Михаила Тимофеева; исполняющего обязанности руководителя производственной секции № 2 Елену Миронову; инженера-технолога Анастасию Кантан.