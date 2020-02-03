Матчем в Москве между столичным Динамо и ярославским Локомотивом продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые обыграли гостей со счетом 3:1 и продлили победную серию до пяти встреч.

Матчем в Москве между столичным "Динамо" и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые обыграли гостей со счетом 3:1 и продлили победную серию до пяти встреч.За хозяев льда отличились Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29-я) и Владимир Брюквин (50-я). У "Локомотива" единственный гол оказался на счету Егора Аверина (6-я).Чешский форвард "Динамо" Яшкин забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне и побил клубный рекорд результативности столичной команды в российской истории.Динамовцы занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков после 56 игр. "Локомотив" с 64 баллами идет шестым на Западе.В другой встрече дня казанский "Ак Барс" на своем льду взял верх над подольским "Витязем" со счетом 5:2. Для команды Дмитрия Квартальнова эта победа стала уже седьмой подряд.