За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 55 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получили травмы 7 несовершеннолетних. Произошло 378 дорожных происшествий с материальным ущербом.Фрунзенский район. По предварительной информации, 27 января 2020 года в 07.15 в городе Владимир на улице Большая Нижегородская напротив дома 98 водитель автомобиля Хендай–Акцент 1990 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, допустил наезд на стоящий для поворота налево автомобиль Грейт–Волл под управлением водителя 1984 г.р. От удара автомобиль Грейт–Волл отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где он совершил столкновение с автомобилем Рено–Логан под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Хендай–Акцент с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, рваная рана лобной области, ушиб грудной клетки и правого коленного сустава, и пассажир автомобиля Хендай–Акцент 1994 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ссадина лица, направлены на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 28 января 2020 года в 16.45 на 13 км автодороги Владимир – Тума – Старково водитель автомобиля Фиат-Дукато 1986 г.р. при прохождении левого поворота допустил съезд в правый по ходу движения кювет и опрокидывание. В результате ДТП пассажирам 1963 г.р., с диагнозом: ушибы шеи и головы, и 1958 г.р., с диагноз: ушибы грудной клетки и височной области слева, оказана разовая медицинская помощь; пассажир 1961 г.р. с диагнозом: ушибы грудной клетки и позвоночника, госпитализирован; пассажир 1983 г.р. с диагноз: перелом левой ключицы, направлен на амбулаторное лечение.Вязниковский район. По предварительной информации, 29 января 2020 года в 20.10 на 293 км автодороги М–7 «Волга» (д. Чудиново) водитель автомобиля Рено–Сандеро 1957 г.р. не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Вольво под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля Рено–Сандеро 1993 г.р., с диагноз: СГМ, перелом нижней челюсти с правой стороны, госпитализирована.Вязниковский район. По предварительной информации, 30 января 2020 года в 14.20 на 3 км автодороги Вязники – Октябрьская – С. Горки – Татарово водитель автомобиля ВАЗ–2112 2001 г.р. при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Ниссан–Кашкай под управлением водителя 1965 г.р., после чего автомобиль ВАЗ–2112 совершил наезд на стоящий на перекрестке автобус Форд–Транзит под управлением водителя 1977 г.р. В результате ДТП водители автомобилей ВАЗ-2112 и Ниссан с диагнозом: ЧМТ, госпитализированы.Юрьев – Польский район. По предварительной информации, 31 января 2020 года в 12.50 на 20 км автодороги Юрьев-Польский - Горки водитель автомобиля Рено-Логан 1971 г.р. при движении со стороны г. Юрьев-Польского в сторону с. Горки выехал на правую по ходу движения обочину, после чего совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Фольксваген-Пассат под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген–Пассат с диагнозом: закрытый перелом средней трети левой голени, госпитализирован; пассажир автомобиля Рено-Логан 1975 г.р. с диагнозом: перелом правой ключицы со смещением, и пассажир автомобиля Рено–Логан 1982 г.р. с диагнозом: ушиб грудного отдела позвоночника, направлены на амбулаторное лечение.Муромский район. По предварительной информации, 1 февраля 2020 года в 14.30 у дома 46 по ул. Первомайская города Муром водитель автомобиля Киа-Соренто 1965 г.р. выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Шкода-Октавиа под управлением водителя 1974 г.р., который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажир автомобиля Шкода-Октавиа 1976 г.р. с диагнозом: сочетанная травма головы, груди, костей таза, госпитализирована.Октябрьский район. По предварительной информации, 2 февраля 2020 года в 21.10 на 15 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново (поворот на мкр. Веризино) водитель автомобиля Ниссан Х–Трейл 1998 г.р., отказался от прохождения медицинского освидетельствования, при движении по второй полосе, в сторону г. Н.Новгород, проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Лада–Калина под управлением водителя 1987 г.р., который двигался в сторону мкр. Веризино на разрешающий сигнал светофора. От удара автомобиль Ниссан выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошел наезд на стоящий в левой полосе на запрещающий сигнал светофора автомобиль Субару–Легаси под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля Лада–Калина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия; пассажир автомобиля Лада–Калина 1992 г.р. с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.