За мужчиной, который напал на людей в Лондоне, вели слежку. Преступник не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за терроризм. Полиция уже назвала его имя.

За мужчиной, который напал на людей в Лондоне, вели слежку. Преступник не так давно вышел из тюрьмы, где сидел за терроризм. Полиция уже назвала его имя.Стало известно имя человека, который накануне напал на прохожих с ножом в центре Лондона. Как сообщили в Скотленд-Ярде, преступника звали Судеш Аман. Ему было 20 лет. Ранее он уже привлекался к ответственности за терроризм и оставался под наблюдением британской полиции.Трагический инцидент здесь в районе Стретем на юге Лондона на оживленной торговой улице произошел в воскресенье, около двух часов дня. Место происшествия оцеплено полицией. Скотленд-Ярд тут же заявил, что преступление связано с терроризмом.Пострадали три человека. Двоих из них преступник ударил ножом, еще одна женщина получила незначительные травмы от осколков стекла, которые разлетелись после того, как по террористу открыли огонь полицейские в гражданской одежде. Видеозаписи, сделанные очевидцами, гуляют по соцсетям. На одной из них видно, как сотрудники полиции выдвигаются, чтобы осмотреть лежащего на асфальте человека. Подойдя к нему ближе, они тут же отбегают в сторону. Судя по опубликованным фотографиям, на застреленном преступнике было надето нечто похожее на пояс смертника."Я услышал крики. Все вокруг начали бежать. Один парень лежал на земле, вокруг него была лужа крови, но я не слышал выстрелов. Я сразу подумал, что это просто разборка бандитов. Парень был лет двадцати в спортивном костюме. Я не видел его лица, он просто лежал на земле и истекал кровью. Больше я ничего не видел", — говорит очевидец.Этот радикальный исламист всего лишь неделю назад вышел из тюрьмы, отбыв лишь половину срока. Он был осужден за террористическую деятельность. Обнаруженный на нем пояс смертника оказался муляжом. Представитель Скотленд-Ярда заявила, что за Амманом следили сотрудники полиции."Вооруженные полицейские в рамках операции по предотвращению терроризма вели тайное наблюдение за подозреваемым, и немедленно отреагировали, уничтожив его на месте преступления", — сказала заместитель помощника комиссара полиции лондона Люси Д'орси.На случившееся отреагировали премьер-министр Борис Джонсон и мэр Лондона Садик Хан. "Я благодарен всем экстренным службам, которые отреагировали на инцидент в Стретеме, квалифицированный полицией как теракт. Мои мысли сейчас с пострадавшими", — сказал Джонсон."Террористы пытаются разделить нас и уничтожить наш образ жизни. Мы в Лондоне не позволим им этого сделать", — говорит Хан.Джонсон пообещал ужесточить меры по отношению к осужденным за терроризм. Он уже заявлял об этом три месяца назад, когда освобожденный досрочно террорист Усман Хан убил двоих человек в центре Лондона. Преступника тогда также ликвидировали на месте сотрудники полиции.