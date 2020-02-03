Автомобиль нашли в 400 метрах от места происшествия

В январе в Гусь-Хрустальном местный житель напал на таксиста и угнал его автомобиль. Полицейские нашли машину в 400 метрах от места происшествия, а угонщика спустя несколько дней задержали во Владимире, сообщает УМВД России по Владимирской области.По версии следствия, молодой человек с другом ехали на такси из Москвы в Гусь-Хрустальный. На объездной дороге они попросили водителя остановиться, но вернувшись стали обвинять его в краже кошелька. Один из пассажиров принялся избивать таксиста, из-за чего тот убежал из машины и скрылся в лесу. Добравшись до города, он сообщил в полицию.Задержанный позднее рассказал, что хотел доехать до дома, но передумал. В его отношении возбуждено уголовное дело за угон. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.