Чешский автор песен Иван Крал скончался в возрасте 71 года в Мичигане. Музыкант длительное время боролся с онкологией, сообщает радиостанция Český rozhlas. Напомним, Иван Крал сотрудничал с ..

Чешский автор песен Иван Крал скончался в возрасте 71 года в Мичигане. Музыкант длительное время боролся с онкологией, сообщает радиостанция Český rozhlas.Напомним, Иван Крал сотрудничал с такими артистами, как Дэвид Боуи, Патти Смит, Джон Уайт. Кроме того, он написал музыку к фильмам "Уютные норки", "Забегаловка" и "Чужемезец", сообщает Lenta.ru.