Приходит мужик в туристическое агентство и говорит клерку.
- Я любитель экстремального туризма, что вы можете мне предложить эдакого?
- Вот, мы одеваем вас в жаростойкий скафандр, выдаем альпеншток и отправляем на Камчатку. Ваша цель - обойти вокруг жерла действующего вулкана.
- А что в этом экстремального? Не-е-е, меня это не проберёт...
- Ну, тогда мы надеваем на вас гидрокостюм, выдаем нож и отправляем в джунгли Конго. Ваша цель - переплыть широкую речку, кишащую крокодилами...
- Фигня... Мне бы что-нибудь покруче...
- Хорошо, мы одеваем вас в тёплую куртку, выдаем рюкзак...
- Хотите догадаюсь! Вы отправите меня в Арктику, моя цель - пересечь Северный полюс...
- Нет, мы отправим вас в Лондон, а ваша цель - пересечь его из конца в конец н
еще анекдот!