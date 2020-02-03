Зубные коронки и протезы из разнородных материалов могут стать причиной развития во рту человека злокачественного новообразования, сообщила директор Института стоматологии МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева. Опасность также представляют сломанные зубы, которые травмируют слизистую оболочку рта.

Зубные коронки и протезы из разнородных материалов могут стать причиной развития во рту человека злокачественного новообразования, сообщила директор Института стоматологии МГМУ имени Сеченова Ирина Макеева.Это происходит из-за того, что между ними протекает электрический ток. Опасность, по ее словам, также представляют сломанные зубы, которые царапают и травмируют слизистую оболочку.Нельзя исключать и того, что проблемы начнутся из-за электронных сигарет, цитирует Макееву Агентство городских новостей "Москва".Гиперкератоз, по ее словам, может и должен увидеть любой врач. Как правило, он проявляется в виде округлых или линейных белесоватых образований на слизистой оболочке рта.Макеева рассказала, что 78 процентов пациентов со злокачественными образованиями в области головы и шеи попадают к онкологам на той стадии, когда им может помочь только калечащая операция, поэтому надо проверяться у стоматолога как минимум раз в полгода. Это позволит на ранней стадии выявить заболевание, если оно возникло.Специалист также рассказала, что если человек вдруг увидел язвочку в полости рта, то это повод немедленно обратиться к врачу. Если затянуть визит, то язвочка может перестать болеть, и некоторые расценивают это как улучшение.На самом деле это – тревожный признак, который может свидетельствовать о том, что новообразование становится злокачественным.