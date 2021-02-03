В Муроме мать, убившую собственного ребёнка, могут отправить на принудительное лечение. Как установило следствие, в ночь на 23 октября 2020 года 30-летняя женщина подошла к спящему 9-летнему сыну

В Муроме мать, убившую собственного ребёнка, могут отправить на принудительное лечение. Как установило следствие, в ночь на 23 октября 2020 года 30-летняя женщина подошла к спящему 9-летнему сыну и нанесла ему множественные удары ножом. От серьёзных ран ребёнок скончался на месте. Прокуроры сообщают, что женщине поставлен диагноз – параноидная шизофрения. Согласно заключению комиссии экспертов Д.