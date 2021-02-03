Ещё столько же ждут своей очереди. В лидерах по привитым – Гороховецкий, Муромский и Гусь-Хрустальный районы.

Во Владимирской области зафиксирован рост числа школьников, заболевших коронавирусом. Об этом во время еженедельного брифинга рассказала замдиректора департамента образования Владимирской области Елена Запруднова.По информации обладминистрации, на карантин по ковиду отправлены классы в 14 школах региона, из которых 6 - в городе Гусь-Хрустальном, 3 - в Меленковском районе, по одной - во Владимире, Муроме, а также Киржачском, Гусь-Хрустальном и Судогодском районах. Полностью закрытых на карантин школ в области нет.В детских садах закрыты группы в восьми учреждениях, из которых 5 — в Гусь-Хрустальном, по одной — в Киржачском и Судогодском районах, а также в Муроме. Единственный детсад, который закрыт из-за Covid-19, расположен в Суздальском районе.Среди педагогов заболеваемость сократилась. Растёт число привившихся учителей и воспитателей. На 3 февраля вакцинацию прошли 1400 педагогов. Ещё столько же ждут своей очереди. В лидерах по привитым – Гороховецкий, Муромский и Гусь-Хрустальный районы.